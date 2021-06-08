«درون» تزود مقاتلة بالوقود جواً

نجحت البحرية الأمريكية في مهمة تزويد طائرة مقاتلة بالوقود جواً من طائرة مسيرة «درون». ونقلت الدرون، التي أطلق عليها «Super Hornet» وتستطيع حمل 15 ألف جالون من الوقود، 325 جالوناً إلى الطائرة المقاتلة بعد تحليقها جواً 4 ساعات ونصف الساعة بالقرب من مطار «ميد أمريكا» في ماسكوتاه، بولاية إيلينوي. وتقاربت الطائرتان في الجو حتى أصبح البعد بينهما 20 قدماً فقط.