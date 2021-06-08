شكرا لقرائتكم خبر عن «درون» تزود مقاتلة بالوقود جواً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
8 يونيو 2021
16:15 مساء
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نجحت البحرية الأمريكية في مهمة تزويد طائرة مقاتلة بالوقود جواً من طائرة مسيرة «درون». ونقلت الدرون، التي أطلق عليها «Super Hornet» وتستطيع حمل 15 ألف جالون من الوقود، 325 جالوناً إلى الطائرة المقاتلة بعد تحليقها جواً 4 ساعات ونصف الساعة بالقرب من مطار «ميد أمريكا» في ماسكوتاه، بولاية إيلينوي. وتقاربت الطائرتان في الجو حتى أصبح البعد بينهما 20 قدماً فقط.
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