«الإسلامية» تفتتح امتحانات طلبة الثاني عشر بأجواء مطمئنة

دبي- محمد إبراهيم:

أدى طلبة الثاني عشر بمساريه «العام والمتقدم» في المدارس الحكومية، والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري في الدولة، امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2020-2021 الثلاثاء، «حضورياً» في المدارس، في مادة التربية الإسلامية، أولى الجولات. وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 19 ألفاً و956 طالباً وطالبة، مقابل 169 ألفاً و136 في صفوف 4-11 الذين يؤدون الامتحانات من المنازل.

وأكدت شريحة كبيرة من طلبة الثاني عشر، أن الامتحان اشتمل على 25 سؤالاً «اختيار من متعدد»، جاءت جميعها برداً وسلاماً على جميع الممتحنين. ولم تتضمن أسئلة غامضة أو محيّرة. وحددت ساعة ونصف الساعة لأداء الامتحان، وجاءت الأسئلة من دون محددات زمنية، مع أحقية الطالب في العودة إلى الأسئلة السابقة ومراجعة ما أجاب عنه.

في وقت لم يصدر عن الجهات المعنية القائمة على الشأن التعليمي، تلقيها أية استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى، من الأسئلة، فضلاً عن تأكيد عدد كبير من مديري المدارس واللجان، استقرار العملية الامتحانية في يومها الأول.

متقطفات متنوعة

ورصدت ”الخليج 365” متقطفات متنوعة عن فعاليات اليوم الأول، حيث بادر الطلبة واولياء الأمور والكوادر، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، فضلاً عن تعقيم المدارس التي ستعقد فيها الامتحانات، إلى جانب توفير لجان خاصة، لاستقبال الطلبة عند قدومهم إلى المدارس، لضمان الحفاظ على الإجراءات الوقائية، بما يضمن سلامة الجميع.

وخصصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، خطاً ساخناً للدعم التقني، لمعالجة المشكلات التقنية التي يمكن أن تطرأ، عبر مكتب الدعم التقني 067017000، حيث وفرت المدارس الحكومية فريقاً تقنياً في المدرسة لدعم الطلبة خلال الامتحانات، وضمان حل المشكلات التقنية التي قد تواجه الطلبة، وتشكيل ثلاث لجان لإدارة إجراءات تنفيذ الامتحانات.

استمارة متابعة

وفي سياق متصل، استحدثت المؤسسة، استمارة متابعة مدير النطاق خلال الاختبارات، لرصد التصور العام والملاحظات والتحديات والتوصيات لمدارس النطاق يومياً، ووجهت المديرين، بحصر الطلبة المتغيبين بعذر مقبول أو صادفتهم، مشكلات تقنية خلال تأدية الامتحانات. ودعت إلى متابعتهم اليومية، وإرسال تقرير يومي بذلك على رابط إلكتروني خصّص لهذا الغرض.

تقارير ورصد

وعممت المؤسسة على المعنيين الرابط المعتمد، لإرسال التقارير والرصد عليه حيث، على أن يراعي مديرو المدارس التعليمات الإرشادية خلال الإبلاغ على حالات التغيب، حيث تركز على تعبئة الرابط وعدم إرسال البيانات بالبريد الإلكتروني، وأن يستخدم البريد الإلكتروني الخاص بمدير المدرسة أو مساعده، عند استخدام الرابط، وترسل كلمة المرور الخاصة بالمرسل على البريد الإلكتروني الذي زوّدت المؤسسة به، وحصر بيانات الطلبة المتغيبين، أو الذين واجهوا مشكلات تقنية.

وأفادت بأنه سيوقف العمل بالرابط في نهاية يوم الخميس 17 يونيو، نهاية الامتحانات، وفي حال وجود أي استفسارات أو عدم تفعيل الرابط المخصص، يكون التواصل على بريد إلكتروني خصصته المؤسسة لهذا الأمر.