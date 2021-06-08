اجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي لاتخاد قرار بشأن إقامة مسيرة الأعلام بالقدس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 02:23 مساءً - منذ 51 دقيقة

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراح قدمه جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) على القيادة السياسية حول إقامة مسيرة الأعلام في ساحة حائط البراق بالقدس المحتلة.

ويجتمع المجلس الأمني المصغر اليوم لاتخاد قرار بشأن إقامة المسيرة، التي دعت جماعات يهودية يمينية لإقامتها الخميس المقبل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب من المفتش العام للشرطة تقديم بدائل وتحديد موعد ومسار آخرين لمسيرة الأعلام.

غضب يهودي

وقد هددت جماعات يمينية متطرفة بتنظيم مسيرة مصغرة تمر من داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، وفق المسار الذي رفضته الشرطة الإسرائيلية.

كما هدد عضو الكنيست إيتمار بن غفير عضو حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك ظهر اليوم، وقال إنه يتمتع بحصانة برلمانية ولا يوجد أي قانون يفرض عليه أن ينسق ذلك مع الشرطة الإسرائيلية.

وقد وصف زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش قرار الشرطة بأنه رضوخ واستسلام لما سماه الإرهاب وتهديدات حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال سموتريتش إن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية غير قادر على تأمين مسيرة في القدس تُرفع فيها أعلام إسرائيل، مضيفا أنه بذلك “يحوّل رئيس حماس في غزة يحيى السنوار إلى مدير لشؤون القدس”.

ويأتي هذا التهديد ردا على منع الشرطة الإسرائيلية لعضو الكنيست عميحاي شيكلي من حزب يمينا من اقتحام باحات الأقصى بدعوى عدم التنسيق معها.

رد المقاومة

من جهتها، قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إنها لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بتصدير أزماته الداخلية نحو الشعب الفلسطيني.

وشددت الغرفة المشتركة على أنه ستكون لها كلمتها إذا ما قرر الاحتلال العودة بالأوضاع في القدس إلى ما قبل 11 مايو/أيار الماضي، في إشارة إلى بداية اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير.

ودعت الغرفة المشتركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر إلى الاستمرار بالتصدي للاحتلال، مؤكدة أنهم سيجدون مقاومتهم إلى جانبهم جاهزة لإسنادهم في اللحظة المناسبة، حسب تعبير بيان الفصائل.