مقتل عنصر من قوات البشمركة بنيران حزب العمال في كردستان العراق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 02:23 مساءً - منذ ساعتين

أفادت مصادر أمنية في كردستان العراق بمقتل أحد عناصر قوات البشمركة الكردية بنيران مقاتلي حزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق على الحدود مع تركيا.

وقال مدير ناحية دركار شمالي دهوك أديب جعفر إن عناصر حزب العمال الكردستاني الذين يسيطرون على تلك المنطقة، هم من أطلقوا النار على قوة مشتركة من البشمركة الأكراد وحرس الحدود العراقي كانت تعمل على وضع نقطة مراقبة في إحدى المرتفعات الجبلية، ما تسبب بمقتل العنصر.

ويأتي ذلك بعد أيام من مقتل خمسة من عناصر البشمركة عندما تعرضوا لكمين من حزب العمال الكردستاني في جبل متين بمحافظة دهوك.

وتعقيبا على ذلك الحادث قالت وزارة البشمركة التابعة لحكومة كردستان العراق في بيان “كنا أعطينا سابقا تحذيرا بأنه يجب على الجميع احترام حدود الإقليم وعدم تعريض أمنه واستقراره للخطر”، في حين كان حزب العمال الكردستاني قد حذر بالقول “لن نقبل بأي تحرك لقوات البشمركة في مناطق سيطرتنا، ولا سيما أنها منطقة حرب بيننا وبين القوات التركية”.

وفي سياق متصل، وصل وفد من لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إلى إقليم كردستان لمتابعة تداعيات القصف التركي وهجمات قوات حزب العمال الكردستاني على قوات البشمركة، وموجات النزوح من القرى الكردية العراقية التي تتعرض للقصف المدفعي والجوي جراء العمليات العسكرية بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني.

ومنذ 23 أبريل/نيسان الماضي، تشنّ تركيا عملية عسكرية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من الجبال العراقية قواعد له لشنّ هجمات ضد الدولة التركية وجيشها.