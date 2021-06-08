سد النهضة.. السودان يرفض الملء الثاني وأثيوبيا تعلن جاهزيتها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 02:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رفض الخرطوم للملء الأحادي من جانب إثيوبيا لسد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وأشار -خلال اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة- إلى ما وصفه بالتهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي للسد على تشغيل سد الروصيرص والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.

وأكد حمدوك ضرورة استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان وأمنه القومي، وأشار إلى تمسك بلده وإيمانه بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

ووافق الاجتماع على خطط وبرامج فريق تفاوض وزارتي الخارجية والري على استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي، وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.

إثيوبيا تعلن الجاهزية الجوية

من جهته، أكد قائد القوات الجوية الإثيوبية الجنرال يلما مرداسا استعداد بلاده لحماية سد النهضة من أي “عدوان” مع اقتراب الملء الثاني له بالمياه، وفي ظل تعثر المفاوضات دولتي المصب مصر والسودان.

جاء ذلك بحسب ما نقله موقع تلفزيون فانا الإثيوبي (الرسمي) أمس، في ظل إصرار أديس أبابا على إنجاز ملء ثانٍ للسد، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم يُتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد ملء أول قبل نحو عام.

وقال الجنرال الإثيوبي إن الجيش سيضطلع بكامل دوره في حماية وحراسة سد النهضة من أي “عدوان”.

وأضاف أنه توجد تعزيزات قوية للقوات الجوية الإثيوبية حول سد النهضة، ومستعدة أكثر من أي وقت مضى لحماية سيادة البلاد، وستقوم بحراسة شاملة لسد النهضة.