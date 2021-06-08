شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / بعد عطل مفاجئ .. عودة المواقع الإلكترونية للحكومة البريطانية للعمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تأثر مواقع أمازون ونتفليكس وتويتر وبينرست بالعطل المفاجئ

تعطل عدد من المواقع الإلكترونية حول العالم اليوم الثلاثاء، من بينها موقع الحكومة البريطانية وشبكة "سي.إن.إن" وصحف الجارديان ونيويورك تايمز.

ويرتبط العطل بشركة "فاستلي" لتزويد الخدمات السحابية، والتي تدعم الكثير من المواقع الإلكترونية الرئيسية.

وتشغل "فاستلي" شبكة لتوصيل المحتوى تقوم بدفع البيانات بسرعة عبر الإنترنت حتى تتمكن الشركات من مساعدة المستخدمين على التسوق الإلكتروني أو مشاهدة مقاطع الفيديو على التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة القول على موقعها الإلكتروني إنها تحقق بشأن مشكلة لديها عند الساعة 11 صباحا بتوقيت المملكة المتحدة.

ولا يبدو أن جميع عملائها قد تضرروا، كما أن الخدمة بدأت في العودة لبعض المواقع التي كانت تعطلت.

و"فاستلي" واحدة من الشركات التي تقدم خدمات عالية المستوى لاستضافة المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وتستخدمها مؤسسات كبرى لضمات خدمة الملايين من المستخدمين في وقت واحد. وبدلا من وضع كل محتوى الموقع الإلكتروني في مجموعة واحدة من الخوادم في مكان واحد، تقوم فاستلي بوضع البنية التحتية السحابية في العشرات من المواقع للسماح للمستخدمين بالتحميل من الخادم الأقرب إليهم.