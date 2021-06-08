شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. ارتفاع ضحايا حادث تصادم القطارين إلى 62 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم القطارين بإقليم السند جنوب باكستان إلى 62 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، وفقاً لما أعلنت السلطات الباكستانية اليوم.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية نقلاً عن مصادر حكومية أن حصيلة الضحايا ارتفعت بسبب انتشال فرق الإغاثة مزيداً من الجثث التي كانت عالقة في حطام القطار المنكوب خلال الساعات الماضية.

وكان الحادث قد وقع فجر أمس في منطقة جوتكي بإقليم السند الباكستاني عندما خرج قطار ركاب عن سكته واصطدم بقطار آخر قادم من الاتجاه المعاكس.