تعطل عدد من المواقع الإخبارية العالمية على الإنترنت

وأبلغت كبريات وسائل إعلام وشركات عالمية منها CNN وNew York Times وGuardian وFiniancial Times وBloomberg وAmazon وReddit اليوم عن تعثر الوصول إلى مواقعها الإلكترونية.

وقالت وكالة "رويترز" إن مواقع لشبكات لتواصل الاجتماعي والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم تعرضت إلى أعطال متعددة صباح الثلاثاء، حيث أشارت بعض التقارير إلى وجود خلل في شركة Fastly لخدمات الحوسبة السحابية في الولايات المتحدة.



وقالت Fastly إنها كانت تحقق في "التأثير المحتمل على الأداء مع خدمات CDN الخاصة بنا"، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وأظهر الموقع أن معظم مناطق تغطية Fastly كانت تواجه "تدني الأداء".

بشكل منفصل، بدا أن موقع Amazon.com Inc للبيع بالتجزئة معطل أيضا، بينما لم تكن الشركة متاحة على الفور للتعليق.

وأبلغ ما يقرب من 21000 من مستخدمي Reddit عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي، بينما أبلغ أكثر من 2000 مستخدم عن مشاكل مع "أمازون"، وفقا لموقع مراقبة انقطاع التيار Downdetector.com.



وكان موقع Twitch الخاص بشركة Amazon يعاني أيضا من انقطاع الخدمة، وفقا لموقع Downdetector.

كما واجهت المواقع الإلكترونية التي تديرها منافذ إخبارية بما في ذلك "فاينينشل تايمز" و"الغارديان" و"نيويورك تايمز" و"بلومبرغ نيوز" و"هآرتس" انقطاعات في الخدمة.