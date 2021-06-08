بالصور: مصرع 4 اشخاص بحادث مروري في واسط

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، مصرع اربعة اشخاص بحادث سير على طريق كوت - شيخ سعد في محافظة واسط.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "4 اشخاص لقوا حتفهم بسبب السير عكس الاتجاه والسرعة الشديدة لصاحب المركبة على طريق كوت - شيخ سعد في محافظة واسط، مما أدى إلى اصطدامه بمركبة كبيرة نوع "تريلة".

وأضافت المديرية أن "سائق المركبة مقصر بالحادث بنسبة 100% بسبب السير عكس الاتجاه".

ودعت جميع سائقي المركبات الى "الألتزام بأنظمة المرور والابتعاد عن المخالفات المرورية".