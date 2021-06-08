سيؤول تدعو رعاياها لمغادرة أفغانستان.. "قلق بالغ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت حكومة كوريا الجنوبية، الثلاثاء، رعاياها إلى مغادرة أفغانستان، في ظل تصاعد وتيرة العنف هناك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصدر في وزارة الخارجية أن هناك قلقا بالغا بشأن تصاعد وتيرة العنف في أفغانستان نتيجة انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وأضاف المصدر، الذي لم تسمه، أن الوزارة تدعو بشدة رعاياها المقيمين في أفغانستان إلى مغادرتها مؤقتا قبل يوم 20 يونيو/حزيران.



وأفاد بأن عددا قليلا من المواطنين الكوريين يقيمون في أفغانستان لأغراض تجارية، باستثناء موظفي السفارة لدى أفغانستان حاليا.

ولفت إلى أنه، لحسن الحظ، لم تكن هناك هجمات تستهدف السفارة أو المواطنين الكوريين.



وبدأ انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان في الأول من مايو الماضي، ومن المخطط أن يستكمل الانسحاب بحلول 11 سبتمبر القادم.



وكثفت حركة طالبان الهجمات ضد الحكومة الأفغانية منذ بدء انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وكذلك السيطرة على العديد من المناطق.

