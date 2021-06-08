ما هو سبب العطل المفاجئ لمواقع عالمية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت عدد من المواقع الكبرى حول العالم صباح اليوم الثلاثاء لأعطال غير مسبوقة، أوقفتها عن العمل.

ونقلت وكالة أسوشييتدبرس أن سبب انقطاع الخدمة عن تلك المواقع ناجم عن تعطل شركة للحوسبة السحابية.

وقالت شركة "فاستلي" التي تقدم الخدمات السحابية لشبكات عدة في العالم، إنها تعرفت على المشكلة وتعمل لحلها.

وبشكل متزامن تعرضت العديد من مواقع الإنترنت في العالم لأعطال أدت لخروج بعضها من الخدمة، بينها وسائل إعلام كبرى، إضافة إلى موقع الحكومة البريطانية، الذي تعذر الدخول إليه.

ومن المواقع التي تعطلت موقعا "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" الأمريكيين، وصحيفة "لوموند" الفرنسية وموقع "أمازون"، وصيحفتا "الغارديان" و"فاينانشال تايمز"، البريطانيتين.

وتعذر الدخول مؤقتا لموقع "بي.بي.سي" البريطاني قبل عودته إلى الخدمة، على غرار بعض المواقع الأخرى.



وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع نحو الساعة 10,00، بالتوقيت العالمي الموحد (غرينتش).