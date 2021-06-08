تعطل مفاجئ لمواقع إنترنت كبرى حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت العديد من مواقع الإنترنت في العالم للعطل، بينها وسائل إعلام كبرى صباح الثلاثاء.

ومن المواقع التي تعطلت موقعا "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" الأمريكيين، وصحيفة "لوموند" الفرنسية وموقع "أمازون"، وصيحفتا "الغارديان" و"فاينانشال تايمز"، البريطانيتين.

كما تعطل الموقع الرسمي للحكومة البريطانية صباح الثلاثاء أيضا، وتعذر الدخول إليه.

وتعذر الدخول مؤقتا لموقع "بي.بي.سي" البريطاني قبل عودته إلى الخدمة.

وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع نحو الساعة 10,00، بالتوقيت العالمي الموحد (غرينتش).



وحدثت الأعطال بشكل متزامن، لكن عددا من المواقع عاد للعمل لاحقا.

ولاحقا نقلت وكالة "أسوشييتدبرس" الأمريكية أن سبب انقطاع الخدمة عن تلك المواقع ناجم عن تعطل شركة للحوسبة السحابية.

وقالت شركة "فاستلي" التي تقدم الخدمات السحابية لشبكات عدة في العالم، إنها تعرفت على المشكلة وتعمل لحلها.