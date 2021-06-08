"طالبان" تزحف على شمال أفغانستان بعد خروج القوات الدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطر مسلحو "طالبان"، الثلاثاء، على منطقة جديدة بأفغانستان ضمن المكاسب العسكرية التي حققوها منذ بداية انسحاب القوات الدولية.

وتخلت القوات الحكومية قبل فجر اليوم عن مركز منطقة دولت آباد الواقعة في إقليم فارياب شمالي البلاد، وفرت إلى منطقة أندخوي المجاورة، بدون الاشتباك مع المسلحين، بحسب ما قاله ثلاثة من أعضاء المجالس المحلية.



وقال عبد الأحد علي بيك، عضو مجلس الإقليم، إن مصير أكثر من عشرة أفراد من قوات الأمن في المنطقة ما زال غير واضح، بسبب تعطل شبكة الاتصالات.

وظلت منطقة دولت آباد تحت الحصار لمدة ثلاثة أعوام.

ولم يكن باستطاعة القوات الحصول على دعم لوجستي إلا جوا؛ كما أن الدعم الأرضي كان مستحيلا، بسبب سيطرة المسلحين على جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة، بحسب المصدر ذاته.

أما في إقليم غزني، الواقع في جنوب شرق البلاد، اجتاح المسلحون نقطتي تفتيش في منطقة آب باند.

وكان مسؤولون، قالوا أمس الإثنين، إن ثمة اشتباكات عنيفة مستمرة في ثلاث مناطق على الأقل بالإقليم.

من ناحية أخرى، حذر عارف رحماني، وهو عضو في البرلمان عن غزني، من احتمال انهيار المناطق في حال فشلت الحكومة في إرسال دعم جوي.

وكثفت حركة طالبان من هجماتها على عواصم الأقاليم ومراكز المناطق، والقواعد الأمنية الأكبر عقب بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في الأول من مايو/أيار الماضي.