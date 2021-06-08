أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في لبنان مع هبوط الدولار اليوم الثلاثاء 8 -6 - 2021 مع ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة.

وجاءت أسعار الذهب في لبنان وفق وسائل إعلام محلية كما يلي:



سجل سعر الذهب عيار 24 قيراط نحو 92,979 ليرة (60.87 دولار)، مقابل 90,905 ليرة لبنانية (60.56 دولار) الإثنين.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط نحو 81,359 ليرة (53.26 دولار)، مقابل 79,544 ليرة لبنانية (52.99 دولار) أمس.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 قيراط نحو 69,736 ليرة (45.65 دولار)، مقابل 68,180 ليرة لبنانية (45.42 دولار)، الإثنين.

وسجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط نحو 2,891,661 ليرة (1893 دولارا)،مقابل 2,827,150 ليرة لبنانية (1884 دولارا) أمس.

أما سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات, عيار 21 قيراط) فسجل نحو 650,872 ليرة (426.11 دولار)، مقابل 636,351 ليرة لبنانية (423.95 دولار)، الإثنين.

الدولار في لبنان

وقفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، مستهل تعاملات الثلاثاء 8 يونيو 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتراوح سعر العملة الخضراء لدى هذ السوق ما بين 13650 و13700 ليرة لكل دولار ،مقابل 13357 ليرة للشراء و13425 ليرة للبيع، الإثنين.

ووافقت الحكومة اللبنانية، على قرض استثنائي بـ200 مليون دولار لشركة الكهرباء الحكومية لاستيراد الوقود للتوليد قبل نفاد الإمدادات.

أسعار الذهب عالميا

انخفض الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1896.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مارجريت يانغ المحللة في ديلي فيكس مشيرة لتقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي يصدر يوم الخميس "معدل التضخم آخذ في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ويترقب المتعاملون تأكيد ذلك من بيانات أمريكية هذا الأسبوع عن استمرار ارتفاع مستويات الأسعار".