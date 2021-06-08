بينها مؤسسات إعلامية كبرى.. تعطل مواقع إنترنت حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرضت العديد من مواقع الإنترنت في العالم للعطل، بينها وسائل إعلام كبرى صباح الثلاثاء.



ومن المواقع التي تعطلت موقع "سي إن إن" وصحيفة "لوموند" الفرنسية و"نيويورك تايمز" وموقع "أمازون".

كما تعطل الموقع الرسمي للحكومة البريطانية صباح الثلاثاء أيضا.

وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع نحو الساعة 10,00، بالتوقيت العالمي الموحد (غرينتش).

وحدثت الأعطال بشكل متزامن، لكن عددا منها عاد للعمل لاحقا.