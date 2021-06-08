عاجل.. اعتقال 800 شخص في أكبر عملية ضد الجريمة المنظمة بالعالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الثلاثاء، إن أجهزة الشرطة ألقت القبض على 800 شخص في عملية عالمية ضخمة.



وتضمنت العملية العالمية التي تعد "الأكثر تطورا" لمكافحة الجريمة المنظمة حول العالم، قيام وكالات إنفاذ القانون سرًا بزرع هواتف مشفرة يستخدمها مجرمون.

وقال جان فيليب لوكوف، نائب مدير العمليات في يوروبول، في مؤتمر صحافي إن "هذه المعلومات أدت خلال الأسبوع الماضي إلى تنفيذ المئات من عمليات إنفاذ القانون على نطاق عالمي، من نيوزيلندا إلى أستراليا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وأعطت نتائج مبهرة، حيث تم اعتقال أكثر من 800 شخص وتفتيش أكثر من 700 موقع و(ضبط) أكثر من 8 أطنان من الكوكايين".

فيما قالت الشرطة الفدرالية الأسترالية إنّ تحالفاً من وكالات إنفاذ القانون في عشرات الدول تمكّن من الوصول إلى تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظّمة، مّا سمح للشرطة بالاطّلاع على رسائلهم المشفّرة وتنفيذ هذه الاعتقالات.

وألقت الشرطة الأسترالية القبض على أكثر من 200 شخص بعد اختراق تطبيق المراسلة الخاص بالعالم السفلي والاطلاع على ما يقرب من 25 مليون رسالة تتعلق بواردات المخدرات "على نطاق صناعي" ومؤامرات القتل.

وقال مسؤولون إن العملية المشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة بدأت في عام 2018، وإن المجرمين المتورطين فيها توزعوا بين أستراليا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وكلهم متورطون في تجارة المخدرات العالمية.

وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون تعليقا على العملية: "لقد تم توجيه ضربة قوية للجريمة المنظمة، ليس في هذا البلد فقط، إنما سيتردد صداها حول العالم. هذه لحظة فاصلة في أستراليا بشأن تاريخ تطبيق القانون".

وتمكنت السلطات الأسترالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكية من تتبع رسائل العصابة من خلال تطبيق يسمى ANOM، وقالت السلطات إنه يحظى بشعبية لدى المجرمين المنظمين.

وقالت السلطات الأسترالية إنه تم إلقاء القبض على ما مجموعه 224 شخصًا، الإثنين، ومصادرة 104 قطع سلاح، بالإضافة إلى ما يقرب من 45 مليون دولار أسترالي (34.9 مليون دولار أمريكي).