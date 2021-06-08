ليبيا.. تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 242 آخرين و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 242 آخرين، و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 109 إصابات و204 حالات شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 187 ألفًا و928 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و143 حالة نشطة، ووفاة 3149 شخصًا.

وفي وقت سابق، نفى النقيب العام لأطباء ليبيا، محمد الغوج، في تصريحات وفقا للعين، وجود مرض الفطر الأسود الذي تسبب انتشاره حول العالم في مخاوف بالبلاد.

وأشار إلى أن مركز الأمراض السارية والمتوطنة لم يرصد أي حالة مصابة بهذا المرض حتى الآن، الذي قال إنه قديم ولا علاقة له بفيروس كورونا المستجد.