شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تحتفل بـ«نهضتها» بعد الجائحة بسلسلة أنشطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (نيويورك-أ.ف.ب)

تعتزم نيويورك تنظيم حفلة ضخمة في حديقة «سنترال بارك» خلال شهر آب/أغسطس احتفالاً بـ«نهضة نيويورك» بعد الجائحة، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو، الاثنين. وقال دي بلازيو في تسجيل مصور «يمكن رؤية العودة تحصل حالياً (...) لكننا نريد إعطاء زخم لها»، معلناً عن سلسلة أنشطة تهدف إلى «جمع سكان نيويورك للاحتفاء بمدينتهم ودعمها».

وأشار إلى أن النشاط الرئيسي خلال هذا الأسبوع سيكون «حفلة عملاقة في سنترال بارك». ولم يوضح رئيس البلدية تاريخ هذه الحفلة، غير أن صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت إلى تحضيرات لإقامة الحدث في 21 آب/أغسطس.

وفيما لم يعلَن عن أسماء الفنانين الذين سيشاركون في الحفلة، أوكل رئيس البلدية مهمة تنظيم الحدث إلى المنتج كليف ديفيس، الثمانيني الذي تعاون مع بعض كبار الفنانين ومنهم جانيس جوبلين وبروس سبرينجستين وويتني هيوستن، وفق الصحيفة. ويأمل المنتج المخضرم جمع ثمانية نجوم في الحفلة التي ستقام بحضور حوالي 60 ألف متفرج في حديقة سنترال بارك كما ستُبث إلى العالم أجمع عبر التلفزيون.

وقال ديفيس لصحيفة «نيويورك تايمز» إن أكثرية تذاكر الحفلة ستكون مجانية. وتندرج الحفلة المرتقبة ضمن سلسلة طويلة من الحفلات على المساحة العشبية الواسعة («ذي جرايت لون») في قلب سنترال بارك، من بينها حفلة سايمن أند جارفنكل سنة 1981 ومهرجان «جلوبال سيتزن» الذي جمع حوالي 60 ألف شخص نهاية أيلول/سبتمبر 2019.

ويأتي الإعلان عن هذه الفعاليات في ظل سعي نيويورك، أكبر مدينة أمريكية لناحية التعداد السكاني والتي شكلت البؤرة الرئيسية لفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة في ربيع 2020، إلى إعادة إطلاق السياحة بعد تحسن المؤشرات الصحية فيها إثر حملة التلقيح.

ويواصل المعدل الأسبوعي لنسبة إيجابية فحوص فيروس «كورونا» تراجعه وكان يقارب 0,7 % الاثنين، مع 59 مريضاً بـ«كوفيد-19» في المستشفى.

وحصل أكثر من 63 % من سكان نيويورك البالغين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وفق أرقام رسمية.