شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الصحفي العراقي حيدر مدلول بجلطة دماغية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

توفي، صباح الثلاثاء، الصحفي الرياضي العراقي حيدر مدلول عن عمر ناهز الـ50 عاماً إثر جلطة دماغية تعرض لها قبل أكثر من أسبوعين.

وكان مدلول قد رقد في إحدى مستشفيات محافظة بابل بعد أن تعرض إلى الإصابة بالجلطة الدماغية، إلا أن حالته الصحية لم تشهد أي تحسن يذكر ليفارق الحياة.

وقد عمل مدلول في الكثير من المؤسسات الصحفية في العراق، كان آخرها في القسم الرياضي لصحيفة «المدى» العراقية.