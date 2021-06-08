«الدفاع» تكرّم 48 شركة داعمة لـ «بطاقة حماة الوطن»

أبوظبي:

عماد الدين خليل

تصوير: محمد السماني

كرمت وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة التنفيذية للإمداد 48 شركة مساهمة في «بطاقة حماة الوطن» إحدى المبادرات الخدمية والاجتماعية لوزارة الدفاع، تمنح لجميع منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين، لتعزيز أنماط الحياة المختلفة في المجتمع عبر بناء شراكات ناجحة ومستدامة تسهم بفاعلية في مواصلة مسيرة التطور، تثميناً لأبناء الإمارات وعطائهم الإنساني، ودورهم الإيجابي الفاعل في الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته وسيادته، وتقديم الشكر والعرفان للمنتسبين درع الوطن وسياج الأمة المنيع.

وبدأ الاحتفال الذي أقيم صباح الثلاثاء، في فندق «آرث» (نادي ضباط القوات المسلحة سابقاً)، وسط إجراءات وقائية للحدّ من انتشار فيروس «كورونا»، بعزف السلام الوطني، ثم عرض فيلم وثائقي عن أهمية بطاقة حماة الوطن.

وألقى العميد الركن خالد السميطي، رئيس الإدارة التنفيذية للإمداد، كلمة قال فيها: يسرنا أن نلتقي اليوم للاحتفاء بالنجاحات المتعاقبة التي حققها مشروع بطاقة حماة الوطن، والاحتفاء بشركائنا المتميزين المساهمين فيها، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركائنا الجدد.

وأضاف: يأتي هذا الاحتفاء ضمن جهود الوزارة في تنفيذ مبادرات رامية لخدمة حاملي البطاقة، وتحقيقاً لرؤية قيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وفي اطار اهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وزير الدفاع، رعاه الله، وفي ظل المتابعة الحثيثة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تلك الرؤية التي تهدف إلى رفع مؤشر السعادة وترسيخ الإيجابية، وتكريم من يستحق في كل المحافل.

وأضاف أن بطاقة حماة الوطن حققت نجاحات كبيرة، وأسهمت في تقديم مزايا وخدمات حصرية لحامليها، منذ إطلاقها في 8 يونيو عام 2015 إلّا إن الطريق مازال طويلاً. ونحن نهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحالية، وتحقيق المزيد من المنافع المتبادلة لحاملي البطاقة ولشركائنا. كما نسعى إلى الارتقاء بمستوى التنافسية للبطاقة،لتولي الريادة في هذا المجال.

وأكد حرص الوزارة، ممثلة في الإدارة التنفيذية للإمداد، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات القطاعين، العام والخاص، بما يسهم بفاعلية في مسيرة التطور وتقديم أفضل المزايا والخدمات لحماة الوطن.

وختم بقوله: أعرب عن شكري للشركاء، على مبادراتهم التي تنم عن امتنان وعرفان لمنتسبي الوزارة، راجياًَ من المولى الكريم أن يمنّ عليكم جميعاًَ بمزيد من التوفيق والتقدم والنجاح ونؤكد مدى فخرنا واعتزازنا مبادراتكم الكريمة، ومواقفكم المشهودة دعماً لحماة الوطن، فنيابة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد أحمد البواردي، كل الشكر والثناء لكم مجدداً. سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطانا جميعاً على طريق الخير والعطاء والبناء.

ووقع العميد الركن السميطي، عدداً من مذكرات التفاهم مع 22 شركة ومؤسسة في الدولة، ضمن بطاقة «حماة الوطن».

وأكد مسؤولو الجهات الداعمة لـ«بطاقة حماة الوطن»، حرصهم على تقديم الخدمات لمنتسبي الوزارة وتسهيل حياتهم، لما يقومون به في خدمة الوطن والذود عنه والحفاظ على المكتسبات والإنجازات.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» «تفخر الشركة بالشراكة مع قواتنا المسلحة الباسلة، وتؤكد تقديم أفضل الخدمات والمزايا للمنتسبين حاملي البطاقة. وتؤكد عظيم الامتنان والعرفان للقيادة الرشيدة، ومبادراتها التي تعبر عن تثمينها للدور الوطني العظيم للقوات المسلحة.

فيما أعرب خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور» عن شكره للوزارة. مؤكداً أن هذا التكريم دافع إضافي للمزيد من التعاون ولتعزيز العلاقات مع مختلف المؤسسات الحكومية بما يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن.

وقال عبدالله الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات»: «نتشرف بشراكتنا مع وزارة الدفاع التي تعكس الحرص على المساهمة الفعالة في جميع المبادرات الوطنية الهادفة، بما يؤكد دورها في المسؤولية المجتمعية في تقديم خدماتها. وتقدم «اتصالات» في إطار هذه الشراكة الدعم لمنتسبي الوزارة، بهدف إسعادهم وتزويدهم بأفضل العروض».

وقال جاسم العوضي، نائب رئيس أول للقطاع الحكومي من شركة الإمارات المتكاملة «دو»: فخورون بدعمنا لجيش دولتنا الحبيبة ويسعدنا بذلك أن ننمي شراكتنا مع حماة الوطن. نقدم مجموعة من الامتيازات والخدمات إلى أولئك الذي يفدون البلاد بأرواحهم.

وأكدت شركة البحيرة التزامها بتقديم أفضل الخدمات التأمينية لمنتسبي القوات المسلحة. كما أن هذا الحمل الكريم يوطد أطر الشراكة ويثريها.

وقال راشد الرميثي، من مجموعة «الرميثي للاستثمار»: «مشاركتنا مبنية على واجبنا نحو خط دفاعنا الأول وحماة ديارنا، ومسؤوليتنا المجتمعية التي تحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيزها في كل الجوانب».

وقال سالم الظاهري: نتشرف في جامعة أبوظبي بتقديم خصومات خاصة لأعضاء بطاقة حماة الوطن، عرفاناً بدورهم في الحفاظ علي مكتسبات هذا الوطن الغالي.