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النفط يهبط بفعل شكوك بشأن تعافي الطلب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

8 يونيو 2021

14:58 مساء

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واصلت أسعار النفط خسائرها الثلاثاء، إذ سلطت بيانات صينية كشفت هبوط واردات البلد من الخام في مايو/أيار، الضوء على القلق إزاء هشاشة التعافي العالمي للطلب على الخام والوقود.
ونزل خام برنت 49 سنتاً ما يعادل 0.7% إلى 71 دولاراً للبرميل خلال التداولات بعدما فقد 0.6% أثناء الليل.
وهبط الخام الأمريكي 44 سنتاً ما يوازي 0.6% إلى 68.79 دولار للبرميل بعدما خسر 0.6% في الجلسة السابقة.
وقال بوب ياوجر مدير التعاملات الآجلة على الطاقة في ميزوهو سيكيورتيز «واردات النفط الصينية عند أقل مستوى في خمسة أشهر.. تتجه لتأكيد الضعف في السوق الآسيوية».
ونزلت واردات الخام الصينية 14.6% في مايو/أيار من مستوى مرتفع قبل عام وسجلت الشحنات التي تصل يومياً أقل مستوى هذا العام إذ حدّت أعمال صيانة في مصاف من الطلب على مشتريات الخام.
وارتفعت أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة وزاد برنت نحو 40%، وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من ذلك في ظل توقعات بعودة الطلب بفضل نجاح بعض الدول في حملات تطعيم مواطنيها للوقاية من كوفيد-19.
(رويترز)

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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