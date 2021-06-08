«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى العاصمة الأرمينية «يريفان»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية أبوظبي»، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة الأرمينية «يريفان»، بدءاً من 13 يوليو 2021، ممثلة الوجهة رقم 12 من مقرها في أبوظبي.

تستغرق الرحلة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أرمينيا حوالي ثلاث ساعات، وتحظى أرمينيا بطبيعة متنوعة تضم الجبال والغابات والبحيرات وشلالات المياه. وتعتبر مدينة يريفان القديمة عاصمة البلاد وإحدى أقدم المدن المأهولة بالسكان بشكل متواصل حول العالم، وتضم عدداً كبيراً من المتاحف والمتنزهات والمطاعم وتقدم فرص الاستمتاع بمشاهدة معالم المدينة الخلابة.

ومنذ تفشي وباء «كوفيد-19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد على توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال للشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.