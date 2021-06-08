تنفيذاً لقرار الحكومة.. ضبط 14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية 14284 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لــ 14210 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 74 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما ضبطت أجهزة الأمن 269 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 2169 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.