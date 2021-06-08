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بينها مشيخة الأزهر.. قرارات وزارية لتحديد حرم عدد من المواقع الأثرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عددا من القرارات الوزارية بشأن تحديد الحرم الأثري لعدد من المواقع الآثرية المسجلة في عداد الآثار الاسلامية والقبطية لتتضمن كل من حرم مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، ومبنى مشيخة الأزهر بالجمالية، ومسجد عبد الوهاب الشعراني بشارع بورسعيد بباب الشعرية وقبة الأمير سودون شرق القاهرة وفندق الحمامات الكبير "مدرسة حلوان الثانوية بنات" بحلوان.

كما شملت القرارات، قبة أولاد الأسياد بالدرب الأحمر بالقاهرة ودير الأمير تادرس المشرقي بالصوامعة شرق إخميم بمحافظة سوهاج.

جاءت هذه القرارات وفقا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وموافقة اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية، ومجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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