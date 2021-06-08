تخفيضًا للتكاليف.. برلماني ينتقد تعدد مجالس الإدارة بصندوق الطوارئ الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

انتقد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، تعدد المجالس المشكلة لإدارة صندوق الطوارئ الطبية؛ مثل مجلس الأمناء ومجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل جمع تلك المجالس في مجلس واحد تحت إشراف رئيس الوزراء ووزيرة الصحة؛ تخفيضًا للتكاليف.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة.

وأكد أبو العلا أن مشروع القانون يعد خطوة جيدة؛ حيث يواجه كل الكوارث الطبية، كما من شأنه أن يضمن استدامة تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي ساعدت في تنفيذ نحو 500 ألف عملية جراحية كانت حرجة جداً؛ مثل تركيب دعامات وقواقع للأطفال، وبالتالي سيضمن ذلك الصندوق الاستمرار في تنفيذ تلك المبادرة واستدامتها، كما سيعكس الفرق في الأسعار بين تكاليف العلاج والتأمين الصحي، بالإضافة إلى دور مهم جدًّا في حل أزمات غرف العناية المركزة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بإيجاد سبل أخرى لتمويل ذلك الصندوق، لزيادة موارده المالية، حتى يتمكن من القيام بدوره.

وحرص أيمن أبو العلا على توجيه الشكر إلى الأطقم الطبية بالبلاد؛ لما تقوم به من دور وما تقدمه من تضحيات في مواجهة أزمة كورونا.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل؛ لا سيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.