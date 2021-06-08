الجريدة الرسمية تنشر 11 قانونا بعد تصديق الرئيس السيسي عليها (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، 11 قانونا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، وذلك على النحو التالي:

- قانون رقم 54 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة المعهد القومي للإدارة للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 55 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 56 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 57 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 58 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 59 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 60 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 20199/2020.

- قانون رقم 61 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 62 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 63 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 64 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية للسنة المالية 2019/2020.