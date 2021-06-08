ضبط حلوى غير صالحة وأغذية منتهية الصلاحية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شنت محافظة القليوبية حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بناحية طوخ، أسفرت عن ضبط 18000 قطعة حلوى طحينية معاد تصنيعها وأغذية منتهية الصلاحية.

كما جرى ضبط 26 عبوة منتهية الصلاحية، و28 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية، و66 علبة تمييز أنواع منتهية الصلاحية، وجرى إعدام 143 كيلو جرام من الأغذية التالفة المختلفة الأنواع منعًا لوصولها ليد المستهلك بإحدى المحال الكبرى.

وجرى سحب عدد من العينات لفحصها معمليا للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة، وعرض المحاضر على النيابة العامة للنظر والتصرف.