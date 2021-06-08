بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير الدير المحرق بالقوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، دير السيدة العذراء "الدير المحرق" بالقوصية، للوقوف على أعمال التطوير ضمن أعمال مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

رافق محافظ أسيوط خلال جولته، عثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، والأب ماكسيموس المحرقي والأب يسطس، والأب أنانسيوس والأب أولوجيوس.

وتفقد المحافظ، الأعمال الجاري تنفيذها من تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والطريق المؤدي إلى الدير المحرق بقرية مير التابعة لمركز القوصية، وتابع ما جرى تنفيذه خلال المرحلة الحالية والتي تتضمن إنشاء 3 بوابات وتطوير أخرى؛ فضلًا عن اللوحات الإرشادية والمعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة والبالغ عددها 34 لوحة إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة، وبرجولات خشبية وغيرها من أعمال التطوير.

جدير بالذكر أن دير السيدة العذراء "الدير المُحرّق" يقع بسفح جبل "قسقام" على بعد 12 كم غرب مدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، في الكيلو 327 طريق (القاهرة- أسوان)، ويعد من أهم المحطات في مسار رحلة العائلة المقدسة، لاحتماء العائلة المقدسة في أوائل القرن الأول الميلادي.