الوفود الفلسطينية تصل القاهرة لبحث ملفي إعمار غزة وإنهاء الانقسام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 12:49 مساءً

بناء على دعوة من القيادة المصرية لبدء حوار وطني حول الملفات الفلسطينية المختلفة، بدأت وفود فصائلية ورسمية فلسطينية، في الوصول إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء.

وقالت حركة حماس في بيان: ”وصل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ووفد من قيادة الحركة إلى القاهرة، تلبية لدعوة من القيادة المصرية، لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية“.

وأضافت: ”وفد الحركة يضم كلًا من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وموسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين، أعضاء المكتب السياسي“.

وفي السياق ذاته، وصل وفد قيادي من حركة فتح يرأسه عضو اللجنة المركزية، وأمين السر فيها، جبريل الرجوب، للمشاركة في الاجتماعات.

كما من المقرر أن يصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي، ووفدان من الجبهتين الشعبية والديمقراطية إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماعات ذاتها.

وستناقش الاجتماعات ملف إعمار قطاع غزة، وملفات داخلية، كالمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني في ضوء تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في مايو/ أيار الماضي.

وكان يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، قال الأسبوع الماضي، إن القاهرة ستوجه دعوات للفصائل الفلسطينية، لإطلاق حوار وطني شامل، يمهّد لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وذلك على إثر لقاء قيادة حماس باللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، خلال زيارته للقطاع.

وقادت مصر جهود وقف إطلاق النار الذي اندلع الشهر الماضي، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.