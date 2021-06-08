بالفيديو: وصول الأسير أبو جابر إلى الأردن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

الأسير أبو جابر لدى وصوله إلى الأردن

قال الأسير الأردني المحرر عبدالله أبو جابر، إن شعوره لا يوصف بعد وصوله إلى الأردن، ووجوده بين عائلته بعد مرور أكثر من 20 عاما على وجوده في السجون الإسرائيلية.

وشكر أبو جابر لدى وصوله إلى الأردن اليوم الثلاثاء، الملك الأردني عبدالله الثاني وحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية وكل من قدم له المساعدة والدعم.

سأل أبو جابر الله أن “يكتب له أيام جديدة وجميلة في ظل وجوده على أرض الأردن وبين الشعب الأردني الذي كان أكبر داعم للشعب الفلسطيني”، قائلا إن “وقفة الشعب الأردني الأخيرة مع الشعب الفلسطيني أثبتت للجميع أن الشعب الأردني والفلسطيني واحد ودمه واحد”.

وحول ظروف الأسرى الأردنيين في سجون إسرائيل، أكد أبو جابر أنهم يتعرضون لظروف صعبة نتيجة عدم وجود زيارات من الأهل لهم، معربا عن أمله بأن يتم إطلاق سراحهم في أقرب وقت، وذلك بحسب “عمون”.