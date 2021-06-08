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عقب إفراج إسرائيل عنه.. أقدم أسير أردني يصل عمان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

وصل الأسير الأردني عبد الله أبو جابر، الثلاثاء، إلى عمان عقب الإفراج عنه من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتجاز حوالي 20 عاما.

 

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، بأن إسرائيل أفرجت قبل قليل عن "أبوجابر" (44 عاماً).

 

وأوضحت أن أبوجابر الذي يعد أقدم أسير أردني تم تسليمه للسلطات بعمان.

 

يشار إلى أن أبو جابر هو واحد من بين 22 أسيرا أردنيا تعتقلهم السلطات الإسرائيلية في سجونها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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