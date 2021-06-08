تقرير يكشف أن كورونا يواصل الانتشار حول العالم

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

ما زال العالم يعاني من وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 174 مليوناً و376 ألفاً و256 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و751 ألفاً و988 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 157 مليوناً و638 ألفاً و535 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، 782 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة، مقارنة مع 801 إصابة و43 وفاة اليوم السابق، في استمرار للتراجع على مدار الأيام الماضية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الإثنين هو 268754 من ضمنها 197281 حالة تماثلت للشفاء، و15399 وفاة.

قالت سلطات الصحة في الصين، في بيان، إنها سجلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري، ارتفاعا من 19 حالة قبلها بيوم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن من ضمن الحالات الجديدة، سجلت 19 حالة محلية في إقليم قواندونج بجنوب البلاد.

كما سجلت الصين 16 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة بواحد وعشرين قبلها بيوم. ولا تصنف الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض ضمن الحصيلة المؤكدة.

وبحلول، الإثنين، سجلت الصين 91300 حالة إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1204 حالات ليصل إلى 3 ملايين و702688 حالة.

وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 140 ليصل إلى 89384 وفاة.

أعلنت دولة الكويت تسجيل 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 318676 حالة إلى جانب 3 حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات 1798.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، أنه تم تسجيل 1256 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 302393 حالة.