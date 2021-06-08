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مستجدات فيروس كورنا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس كورنا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، ، تسجيل (31) حالة اشتباه بفيروس المستجد (كوفيد-19)، بينها (7) إصابات مؤكدة.

 

وأكدت اللجنة، في نشرتها اليومية، أن الإصابات المؤكدة توزعت بواقع حالتين في كل من تعز، وحضرموت، والمهرة، وحالة واحدة في مأرب.

 

كما تم تسجيل (4) حالات وفاة لهذا اليوم تقاسمتها تعز وحضرموت، بالإضافة إلى (6) حالات شفاء لدى الأخيرة، و(15) حالة في شبوة.

 

وبذلك يصبح إجمالي تراكمي الحالات المؤكدة (6787) حالة، منها (1329) حالة وفاة، و(3571) حالة شفاء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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