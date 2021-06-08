مستجدات فيروس كورنا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، ، تسجيل (31) حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها (7) إصابات مؤكدة.



وأكدت اللجنة، في نشرتها اليومية، أن الإصابات المؤكدة توزعت بواقع حالتين في كل من تعز، وحضرموت، والمهرة، وحالة واحدة في مأرب.

كما تم تسجيل (4) حالات وفاة لهذا اليوم تقاسمتها تعز وحضرموت، بالإضافة إلى (6) حالات شفاء لدى الأخيرة، و(15) حالة في شبوة.

وبذلك يصبح إجمالي تراكمي الحالات المؤكدة (6787) حالة، منها (1329) حالة وفاة، و(3571) حالة شفاء.