حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

اصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرتة اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقسا صحوا إلى غائم جزئياً مع إمكانية تشكل السحب الركامية وهطول أمطار على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات (صعدة، غرب صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع وتعز) وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات محافظات (لحج، أبين، البيضاء، شبوة وحضرموت) وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء، وتنشط سرعة الرياح نهاراَ مثيرةَ للأتربة أحياناَ.

وذكرت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحو إلى غائم جزئياً، حار ورطب نهاراً وتنشط الرياح ويكون إتجاهها جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على السواحل الجنوبية والشرقية وقد تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة، بينما تكون الرياح شمالية غربية على السواحل الغربية وتتراوح سرعتها من 08 إلى 16 عقدة.

وأشارت النشرة إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو وحار إلى شديد الحرارة نهاراَ والرياح شمالية شرقية وقد تصل أقصى سرعة لها الى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال خاصة على صحارى حضرموت، الجوف، مأرب وشمال غرب شبوة.

فيمت سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً، والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها مابين 20 إلى 30 عقدة وتعمل على اضطراب البحر وإرتفاع الموج.

وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة.

ونبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن خاصة الصغيرة منها في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

كما نبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطارعليها من التواجد في مجاري وممرات السيول.

ونبة المواطنين في المناطق الصحراوية وأجزاء من المرتفعات الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الغبار أو الرمال المثارة