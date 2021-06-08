شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سقوط أكبر شبكة إجرامية حول العالم وتوقيف 800 متهمًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • العملية الأمنية شملت 16 دولة وأدت لضبط أطنان من المخدرات

ألقت السلطات الأمريكية والأوروبية القبض على 800 شخص في أكبر عملية ضد شبكات إجرامية حول العالم، حيث شملت 16 دولة وأدت لضبط أطنان من المخدرات.

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ، والشرطة الوطنية الهولندية (Politie) ، وهيئة الشرطة السويدية (Polisen) ، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) و 16 دولة أخرى ، بدعم من اليوروبول، بضبط واحدة من أكبر عمليات إنفاذ القانون وأكثرها تطورًا حتى الآن في مكافحة الأنشطة الإجرامية المشفرة.

وقال كالفين شيفرز ، مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية ، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: "كانت منصات الاتصالات الإجرامية المشفرة تقليديًا أداة للتهرب من تطبيق القانون وتسهيل الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأضاف :"إن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا الدوليين يواصلون دفع الأمور إلى مستوى جديد وتطوير طرق مبتكرة للتغلب على هذه التحديات وتقديم المجرمين إلى العدالة".