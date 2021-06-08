مختبر تابع للحكومة الأميركيّة يؤكّد: كورونا تسرّب من مختبر صيني

08 يونيو , 2021

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم أمس الاثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنّ تقريراً بشأن أصول مرض كوفيد-19، أعده مختبر وطني تابع للحكومة الأميركية، خلص إلى أن الفرضية القائلة بأن الفيروس تسرب من معمل صيني في ووهان معقولة وتستحق مزيداً من التحقيق.

وأضافت الصحيفة أن الدراسة أعدها في مايو/أيار 2020 مختبر لورنس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا، وأشارت إليها وزارة الخارجية عندما أجرت تحقيقاً بشأن أصول الفيروس خلال الشهور الأخيرة من حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

من جهته، قال مسؤول كبير في منظّمة الصحّة العالمية، إنه لا يمكن للمنظمة أن تجبر الصين على الكشف عن المزيد من المعلومات عن أصول كوفيد-19 لكنه أوضح أن المنظمة ستقترح إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة المكان الذي انتقل فيه الفيروس إلى "المرحلة التالية".

وبعد إلحاح من أحد الصحفيين عن الكيفية التي "ستجبر" بها المنظمة الصين على التحلي بقدر أكبر من الشفافية، قال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة "منظمة الصحة العالمية لا تملك القدرة على إجبار أحد بخصوص هذا الأمر".

وأضاف "نتوقع تعاونا ومساهمة ودعما على نحو كامل من جميع الدول الأعضاء في هذا المسعى".

وتتضارب النظريات حول أصول الفيروس بين انتقاله من الحيوانات، ربما بدأ من الخفافيش، إلى البشر أو تسربه من مختبر في ووهان بالصين. ويقول أعضاء فريق المنظمة الذي زار الصين أوائل العام بحثا عن أصول كوفيد-19 إنه لم يحصل على جميع البيانات اللازمة، مما أثار الجدل حول شفافية الصين.