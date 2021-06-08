لأول مرة منذ شهرين.. الهند دون الـ100 ألف إصابة بكورونا

وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها الهند حالات إصابة يومية دون الـ100 ألف منذ السادس من أبريل/ نيسان الماضي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 28.99 مليون حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 2123 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 351 ألفا و309 حالات.