انت الان تتابع خبر أسعار الدولار تكسر حاجز 1500 دينار في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 150,250
سعر شراء الدولار ⬅️ 149,250
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,300,000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,71 دولار
100 باوند ⬅️ 141,41 دولار
100 دولار ⬅️ 860,84 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1891,75 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 70,82 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 68,58 دولار
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اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 150,250
سعر شراء الدولار ⬅️ 149,250
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,300,000 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,71 دولار
100 باوند ⬅️ 141,41 دولار
100 دولار ⬅️ 860,84 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1891,75 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 70,82 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 68,58 دولار
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