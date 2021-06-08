عمليات بغداد تعلن عن حصيلة 'دسمة' لممارساتها الامنية خلال 24 ساعة (صور)

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، حصيلة ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة.

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن الأبطال في قيادة عمليات بغداد من ضبط مواد شديدة الانفجار، أعتدة وأسلحة غير مرخصة خلال عمليات بحث وتفتيش".

واضاف البيان، أن "قوة من اللواء (22) في فرقة المشاة السادسة وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد تمكن من ضبط (20) لتر من المواد المتفجرة، وصاروخ RBG7، من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في منطقة البو علوان غربي بغداد"

واشار الى، أن "قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من ضبط (5) بنادق كلاشنكوف، و(6) مسدسات، و(٥٣٠) اطلاقة عتاد بندقية كلاشنكوف مع (14) مخزن عتاد، (40) إطلاقة عتاد سلاح BKC، ودرع نسيجي واحد، في منطقة حي الجهاد."

ولفت البيان الى، أن "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية، ألقت القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة واخر بتزوير العقود المرورية، وضبط مواد غذائية مخالفة للتعليمات الصحية".

وأفاد بـ"اعتقال (10) متهمين من قبل قواتنا في الفرقة الأولى شرطة اتحادية بينهم متهم وفق المادة 28/ مخدرات، في حين تمكنت قوة من اللواء (15) شرطة اتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين بتعاطي المواد المخدرة في منطقة الزعفرانية، ومتهم ثالث في منطقة الكرادة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية".

وتابع البيان، أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين بالتزوير، وانتحال صفة رسمية، ومتعاطين للمواد المخدرة، وضبط مواد مخدرة، واسلحة غير مرخصة".