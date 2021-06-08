أي مستقبل لأفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت الولايات المتحدة رسمياً سحب آخر جنودها من أفغانستان في عملية سيُشكل انتهاؤها خاتمة حرب استمرّت عشرين عاماً بالنسبة لواشنطن، لكن ستبدأ بعدها فترة انعدام يقين كبير في بلد يرزح تحت السيطرة المتزايدة لحركة طالبان الإرهابية.

مستقبل أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي منها

وتستعد القوات الأمريكية في أفغانستان لتسليم قاعدة "باجرام" الأكبر في البلاد إلى الجيش الأفغاني بحلول 20 يونيو الجاري.

خلال 20 يوما.. واشنطن تسلم أكبر قواعدها للجيش الأفغاني

يأتي هذا في إطار المرحلة الجديدة للانسحاب السريع من البلاد، وفق ما ذكر مصدر أمني أفغاني لوكالة الأنباء الفرنسية.