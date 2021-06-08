6 خلافات تنذر بتمديد جديد للمفاوضات السودانية في جوبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجح مصدر سوداني لـ"الخليج 365" أن يتم تمديد فترة التفاوض إلى ما بعد 13 يونيو المقبل بين الحكومة والحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبدالعزيز الحلو، في ظل استمرار الخلافات بشأن نظام الحكم والعلمانية وتقرير المصير.

وكانت جوبا قد أعلنت مطلع هذا الأسبوع تمديد فترة التفاوض بين وفدي الخرطوم وحركة الحلو، إلى 13 يونيو/حزيران الجاري.



المصدر، وهو أحد المشاركين في المفاوضات ورفض الكشف عن هويته، أكد أن أبرز النقاط الخلافية بين الحكومة والحركة تتمحور حول نظام الحكم والعلمانية وتقرير المصير ونظام المصرفي والمناهج التعليمية والعطلة الأسبوعية.

وأشار إلى أن حركة الحلو تتمسك بالنظام الرئاسي لحكم البلاد يقوم على فصلٍ صارم بين السلطات التنفيذية (الرئيس) والتشريعية (البرلمان) والقضائية ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس.

وأوضح أن الحلو يصر على العلمانية وتقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق، فضلا عن إلغاء نظام البنوك الإسلامية، وتغيير المناهج الحالية، بالإضافة إلى أن تكون العطلة الرسمية في البلاد يوم الأربعاء من كل أسبوع.



ولفت المصدر إلى أن الحركة الشعبية طرحت أن تكون القوانين والقضاء محليا وليس مركزيا، مشيرا إلى أن أي طرف يتمسك بموقفه ويرفض التنازل عنه.

وتوقع بأن تمدد الوساطة الجنوبية فترة التفاوض مرة أخرى للوصول إلى اتفاق في تلك النقاط.

