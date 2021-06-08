هنية يصل إلى القاهرة قبيل انطلاق الحوار الفلسطيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على رأس وفد من حركته، إلى القاهرة قبيل انطلاق الحوار الفلسطيني.

وقالت حماس في بيان لها: إن هنية وصل القاهرة "تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية، خاصة في ظلال معركة سيف القدس (التي خاضتها الحركة مع إسرائيل الشهر الماضي)".

وذكرت أن الوفد يضم نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وموسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين، أعضاء المكتب السياسي.

ومن المقرر، أن تغادر وفود من الفصائل الفلسطينية غدا الأربعاء، قطاع غزة إلى القاهرة للمشاركة في جلسات الحوار الفلسطيني التي ترعاها مصر.

وأكد عصام أبو دقة، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بغزة، أن ترتيب البيت الفلسطيني يتصدر ملفات الحوار الوطني في القاهرة.

وقال أبو دقة في مقابلة مع ”الخليج 365”، إن وفود الفصائل ستغادر غزة الخميس المقبل، بناء على الدعوة المصرية للمشاركة في الحوار الوطني المقرر أن يستمر يومين، وتتصدره قضية البيت الداخلي والإعمار.

وبيّن أن الحوار سيتناول بحث الوضع الفلسطيني وإعادة ترتيب البيت المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية بما يمكن من استنهاض الحالة الوطنية وضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لمواجهة التحديات ولقيادة الميدان.