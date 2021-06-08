حزب أردوغان يغازل مصر مجددا: علاقتنا متجذرة و"نهجنا إيجابي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت تركيا خطب ود القاهرة لطي صفحة الخلافات بالتأكيد مجددا على أن العلاقات مع مصر "متجذرة".

المغازلة هذه المرة جاءت على لسان عمر جليك المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي يتزعمه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وفق وكالة الأنباء التركية.

وقال جليك إن استخبارات البلدين واصلت محادثاتها حول المسائل الأمنية، رغم انقطاع العلاقات.

وأشار إلى أن "المحادثات التي بدأت بين أجهزتنا الاستخباراتية انتقلت إلى إطار وزارة الخارجية".

وأضاف: "من الآن فصاعدا، سيتم اتخاذ خطوات تمكننا من التركيز على قضايا ملموسة من خلال المحادثات المتبادلة والمشاورات".



ولفت إلى أن لدى تركيا ومصر أمورا عليهما القيام بها بشأن العلاقات الثنائية، والتباحث بخصوص ليبيا ومستقبلها، والبحر المتوسط، ومستقبل العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن أنقرة تحمل "نهجا إيجابيا" بهذا الخصوص.

ومنذ 8 أعوام، تشهد العلاقات بين مصر وتركيا ما يشبه القطيعة بسبب ملفات عدة، أبرزها سياسة أنقرة في المتوسط ودعم الإخوان والتدخل في ليبيا.

قبل أن تبدي تركيا في الآونة الأخيرة رغبة في العمل لإعادة بناء العلاقات مع مصر، اعتبرها مراقبون محاولة للتغلب على الخلافات التي تركت أنقرة معزولة على نحو كبير في العالم العربي.

والشهر الماضي، توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى القاهرة يومي 5 و6 مايو/أيار، في أول زيارة من نوعها منذ 2013، وأجرى محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين بقيادة نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا لبحث التقارب وتطبيع العلاقات.

غير أنه بينما يواصل المسؤولون في تركيا محاولات خطب ود مصر لاستعادة العلاقات، عاد هجوم ممنهج من قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي بإسطنبول على القاهرة.