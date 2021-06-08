شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقب إفراج إسرائيل عنه.. أقدم أسير أردني يصل عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل الأسير الأردني عبد الله أبو جابر، الثلاثاء، إلى عمان عقب الإفراج عنه من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتجاز حوالي 20 عاما.



وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، بأن إسرائيل أفرجت قبل قليل عن "أبوجابر" (44 عاماً).

وأوضحت أن أبوجابر الذي يعد أقدم أسير أردني تم تسليمه للسلطات بعمان.

يشار إلى أن أبو جابر هو واحد من بين 22 أسيرا أردنيا تعتقلهم السلطات الإسرائيلية في سجونها.