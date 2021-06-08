الكنيست يصوت الأحد على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، ياريف ليفين، إنه سيتم التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الأحد المقبل، لتحل محل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وفي حال أقر الكنيست تلك الخطوة فستؤدي الحكومة الائتلافية اليمين في نفس اليوم.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ12 إن "ليفين أبلغ أعضاء الكنيست بأن تصويت الثقة على الحكومة الجديدة سيتم يوم الأحد".

وأشار موقع الكنيست، أمس، إلى أن ليفين أبلغ البرلمان بأن عضو الكنيست يائير لابيد أبلغه بنجاحه في تشكيل حكومة تناوب.

بدورها، فقد نقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات إن اتفاق الائتلاف الذي توصل إليه (يمينا) و(هناك مستقبل) يمنح صلاحيات كبيرة لزعيمي الحزبين نفتالي بينيت ويائير لابيد في إدارة الحكومة معًا.

وقالت: "سيعمل بينيت كرئيس للوزراء ولابيد كرئيس وزراء بديل ووزير خارجية حتى أغسطس/آب 2023 ثم يصبح لابيد رئيسا للوزراء وبينيت وزيرا للداخلية، لكنهما سيتخذان القرارات الرئيسية معًا بغض النظر عن من في السلطة".

وأضافت: "على سبيل المثال، سيتطلب كل مشروع قانون يدعمه التحالف موافقة كل من رئيس الوزراء ورئيس الوزراء البديل، اللذين سيكون لهما حق النقض المتبادل".

وتابعت: "سيكون لأصوات كتلة اليمين، (يمينا) و(أمل جديد)، نفس وزن الأحزاب الستة الأخرى في الائتلاف المشترك في مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للتشريع".

والأحزاب الستة الأخرى هي: (هناك مستقبل)، (إسرائيل بيتنا)،(أزرق أبيض)، (العمل)، (ميرتس) والقائمة العربية الموحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) ​، سيكون هناك 12 وزيرا، ستة من كتلة اليمين والباقي من الأحزاب الستة المتبقية، للإبقاء على الكتلتين متساويتين".

وأضافت: "لكي ينضم حزب جديد إلى الائتلاف، يجب أن يوافق كل من رئيس الوزراء ورئيس الوزراء المناوب".