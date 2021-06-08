شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يشهد اليوم حفل تخريج طلبة جامعة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات وبتشريف من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة اليوم حفل التخريج الافتراضي للدفعة الـ 41 من طلابها وطالباتها.



وتضمّ الدفعة الـ 41 من خريجي الجامعة 2725 طالباً وطالبة، منهم 346 في برامج الدراسات العليا، و62 خريجاً وخريجة من كلية الطب والعلوم الصحية.

وحرصاً من إدارة الجامعة على أن يبقى حفل التخريج محطة سنوية رغم الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا»، وفرت آلية متميزة للاحتفال بتخريج الطلاب «عن بُعد» لبث روح البهجة والفرح مع تعزيز روح الإبداع والابتكار من خلال حفل يليق بمكانة وسمعة الجامعة، حيث تمّ تجهيز استديو خاص بأحدث التقنيات لتصوير فقرات الحفل وبثها عبر تقنيات التواصل الإلكتروني.