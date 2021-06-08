رابط إلكتروني لتسجيل جرعات لقاح كورونا من خارج المملكة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إتاحة التسجيل لجرعات لقاح كورونا لمن تلقوا التطعيم خارج المملكة، لرصدها في أنظمة وزارة الصحة وعكسها في تطبيق "توكلنا".



وقالت الوزارة عبر حسابها بتويتر، "يمكنكم تسجيل جرعات لقاح كورونا التي تم الحصول عليها من خارج المملكة في أنظمة وزارة الصحة وعكسها في تطبيق توكلنا، عبر الرابط https://eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration/.

وأوضحت أنه يجب مراعاة النقاط التالية لتسهيل عملية إضافة المعلومات في أقل مدة ممكنة، وتفادي رفض الطلب..

- التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث أن ادخال معلومات خاطئة قد يؤدي إلى رفض الطلب.

- يشترط وجود هوية سعودية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب.

- أن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمها .(1 MB)

- التأكد من مطابقة الشهادة للاشتراطات التالية:

1 -أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة.

2 -أن تكون صادرة بإحدى اللغات التالية: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.

3 -أن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

-المستندات المطلوب إرفاقها هي: صورة من جواز السفر، بالإضافة إلى صورة من شهادة التطعيم.

-لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم.

- قد يستغرق تنفيذ الطلب حتى 5 أيام عمل.

- اللقاحات المعتمدة لدى المملكة هي:

1- فاييزر بيونتك.

2- موديرنا.

3- أكسفورد استرازينكا.

4- جونسون آند جونسون.

وأضافت وزارة الصحة السعودية أنه يمكن للذين لا يملكون هوية وطنية، أو هوية مقيم (إقامة سعودية)، ويرغبون بزيارة المملكة تسجيل لقاحهم إلكترونيًّا عبر الرابط التالي https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home .