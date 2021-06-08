وسط حماية الشرطة.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى



الشارقة - اميمة ياسر -

اقتحم عشرات من المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، في حماية جيش الاحتلال.

ومنذ أيام، ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وسط حماية من الشرطة الإسرائيلية.

جاء ذلك بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين للموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن "عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت الموقع أمام المواطنين".

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرَّفت أراضٍ زراعية في منطقة القبو الواقعة ما بين قريتي حوسان وواد فوكين غرب بيت لحم، وردمت بئرا للمياه".

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن "قوات الاحتلال جرفت أراضي تقدر بأربعة دونمات، وردمت بئرا للمياه، في منطقتي قرنة أبو علي وخربة الغزاوي تعود لعائلة عبيد الله".