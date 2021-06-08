تفاصيل المشادات بمجلس النواب بعد اتهام دولة عربية بالتورط في تمويل سد النهضة الإثيوبي.. ومصطفي بكري يعترض

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، حالة من الشد والجذب بين النائبَين مصطفى بكري، من جهة، والنائب ضياء الدين داود، من جهة أخرى؛ بسبب اتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد؛ لمناقشة قانون الصكوك السيادية، المقدم من الحكومة، ووافق عليه البرلمان من حيث المبدأ. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وبدأت المشادات عندما طالب النائب ضياء الدين دواد، بضرورة عدم طرح قناة السويس والسد العالي في أي عملية صكوك، قائلًا: هناك دول عربية تضع أيديها في أيدينا وتمول سد النهضة".

وعقب النائب مصطفى بكري، على حديث النائب ضياء الدين دواد، قائلًا: "النائب ينتمي إلى القومية الناصرية التي نادت باحترام العروبة؛ ولكنه أعطي إشارات لم أكن أتمني أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة في تمويل سد النهضة".

وأضاف بكري: من حقنا تأكيد أن كثيرًا من البلدان العربية تساند مصر، والدولة المشار إليها أرسلت مبعوثًا منذ عدة أيام إلى السودان وإثيوبيا وقدم للقيادة السياسية تقريرًا شاملًا عن الموقف وتقف معنا في ذات الخندق.

وتابع بكري: "علينا أن نضع أيدينا في أيدي بعض، ونعلم أن العرب للعرب فنحن أمة واحدة في مواجهة المخاطر ولنا في الرئيس السيسي مثل في قضية فلسطين".

وحاول النائب ضياء الدين داود، الذي كان يجلس على مسافة بعيدة من النائب مصطفى بكري، مقاطعته، ولوَّحا إلى بعضهما بالأيدي؛ ولكن رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، تدخل لفض المشادات، قائلًا: "انتهى الأمر وحذفت الكلمات من المضبطة".