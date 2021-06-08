لحظة انهيار أرضي «يبتلع» سيارات بمستشفى إسرائيلي في القدس

الشارقة - اميمة ياسر - تظهر لقطات مصورة لحظة انهيار أرضي ابتلع بعض سيارات كانت مركونة في المرآب التابع لمستشفى "شعاري تسيديك" الإسرائيلي في القدس.

ونشر مستشفى "شعاري تسيديك"، انهيار جزء من موقف السيارات في حفرة عميقة مع تصاعد سحب من الغبار. ولم يتضح على الفور سبب انهيار الموقف كما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

وذكرت تقارير إخبارية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الشرطة وقوات الإنقاذ موجودة في المكان، وفي هذه المرحلة هناك خوف من انهيار أجزاء إضافية من الموقف وتعمل قوات الشرطة على إبعاد الناس لتحقيق أقصى درجات الأمان".

وذكرت مصادر محلية أنه يعمل 8 طواقم من الإطفاء والإنقاذ في الموقع، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وتجري عمليات البحث لتحديد مكان الأشخاص المحاصرين أو الضحايا، وكذلك تحديد موقع المركبات التي يشتبه في دفنها.

وتم الإعلان عن خطورة المنطقة وطالبت الشرطة الاسرائيلية بالابتعاد عن المكان "خشية انهيار المزيد من الأجزاء في ساحة انتظار السيارات".